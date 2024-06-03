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На дорогах – операция «Мотоциклист»

На дорогах Крыма – операция «Мотоциклист»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:16 03.06.2024

С 3 по 16 июня ГИБДД проводи на дорогах Крыма проводиться профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

Основными задачами мероприятия являются предупреждение аварийности с участием водителей мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.), профилактика нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят профилактике грубых нарушений ПДД, способствующих совершению ДТП, в том числе управление в состоянии опьянения, без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом, с поддельными номерами узлов (агрегатов), — сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям мототранспортных средств основные обязанности: передвигаться необходимо только в застегнутом мотошлеме, использовать средства защиты; передвигаться с ближним светом фар – данное требование распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт; выбирать безопасную скорость, при осуществлении маневров соблюдать дистанцию и боковой интервал; при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости целесообразно иметь на одежде предметы со светоотражающими элементами.

В случаях управления мототранспортом лицами, не имеющими водительских удостоверений, а также находящихся в состоянии опьянения применяется задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку, — подчеркнули в ГИБДД.

 

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