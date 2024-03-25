Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | На дорогах Крыма – профилактическое мероприятие «Должник»
актуально в республике
На дорогах – профилактическое мероприятие «Должник»

На дорогах Крыма – профилактическое мероприятие «Должник»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:12 25.03.2024

С 25 по 29 марта и с 1 по 5 апреля сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах Крыма профилактическое мероприятие «Должник».

При несении службы автоинспекторы проверяют участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.

Узнайте больше:  «Модные стопари» стали причиной штрафа. Неравнодушные автолюбители бдят

Узнать информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно, воспользовавшись специальным сервисом на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через Единый портал Госуслуги.ру.

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.