На дорогах Крыма проводится операция «Пешеход. Пешеходный переход!»

За два последних месяца на дорогах Крыма зарегистрировано 69 ДТП с участием пешеходов, в них погибли 12 человек и 57 получили телесные повреждения различной степени тяжести. В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в период с 20 по 31 марта ГИБДД Крыма проводит комплекс профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!».

Основная цель проводимой операции – снижение количества ДТП и тяжести их последствий, активизация работы по профилактике правонарушений, допускаемых пешеходами и водителями, — отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения:

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон и пр.), что может привести к дорожному происшествию, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

быть максимально бдительными в темное время суток и в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает;

при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы, ведь благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге;

помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром или скользком покрытии значительно увеличивается.