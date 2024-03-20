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На дорогах проводится операция «Пешеход. Пешеходный переход!»

На дорогах Крыма проводится операция «Пешеход. Пешеходный переход!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:10 20.03.2024

За два последних месяца на дорогах Крыма зарегистрировано 69 ДТП с участием пешеходов, в них погибли 12 человек и 57 получили телесные повреждения различной степени тяжести. В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в период с 20 по 31 марта ГИБДД Крыма проводит комплекс профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!».

Основная цель проводимой операции – снижение количества ДТП и тяжести их последствий, активизация работы по профилактике правонарушений, допускаемых пешеходами и водителями, — отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения:

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон и пр.), что может привести к дорожному происшествию, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

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Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

  • быть максимально бдительными в темное время суток и в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает;
  • при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
  • при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы, ведь благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге;
  • помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром или скользком покрытии значительно увеличивается.
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