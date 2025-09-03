На дорогах Крыма сгорели 80 автомобилей

С начала года подразделения МЧС России привлекались к ликвидации последствий 758 ДТП, погиб, к сожалению, 71 человек, спасено 55 человек, оказана помощь 910 людям. Также с начала года огнеборцами ликвидировано 80 возгораний автомобилей, – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, большинство возгораний транспортных средств возникает по причине неисправности основных узлов и агрегатов машины, а также короткого замыкания электропроводки и неисправности топливной системы.

Пожар в машине можно распознать практически сразу. Что должно насторожить: запах бензина или горелой резины в салоне, пусть даже слабый дым из-под капота, – объяснили в МЧС.

Для предотвращения происшествий, связанных с возгоранием автомобиля, водителям необходимо систематически обслуживать машину, следить за ее техническим состоянием и своевременно проходить техосмотр, обозначили в МЧС, уточнив, что если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной мастерской, а если появился запах газа – срочно обращаться к специалисту.

Также необходимо иметь в машине исправный огнетушитель, уметь им пользоваться, добавили в ведомстве.

Так, в конце августа легковой автомобиль загорелся на дороге в Джанкойском районе Крыма. В Ялтинском горно-лесном заповеднике ранее кроссовер туриста-нарушителя забуксовал и загорелся, вызвав серьезный пожар.

источник: РИА Новости Крым