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На дорогах Крыма в ДТП на этой неделе погибли 4 человека

На дорогах Крыма в ДТП на этой неделе погибли 4 человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:44 29.11.2020

По информации министра ЧС РК Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 12, человек. Однако 4 человека на дорогах Крыма получили травмы, несовместимые с жизнью.

За отчетный период было ликвидировано 43 пожара, из них 11 — это возгорания сухой растительности и мусора. Также, в горно-лесной зоне проведено 3 поисково-спасательных операций, было спасено 4 человека, — сообщил Шахов.

Всего с начала года в Крыму спасено 1 290 человек.

На дорогах Крыма в ДТП на этой неделе погибли 4 человека

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