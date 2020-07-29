На дорогах Крыма ведутся масштабные работы по реконструкции дорожного полотна

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в Республике Крым осуществляются бесперебойные строительно-монтажные работы на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. До 2024 года запланировано увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям – до 38 %, а в городских агломерациях – до 85%.

Кроме того, в части реализации регионального проекта «Дорожная сеть», в 2020 году в этот проект включены 70 объектов ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети и автомобильных дорог Республики Крым общей протяженностью 203,166 км, в том числе: 14 объектов – дороги регионального и межмуниципального значения, 21 объект – дороги местного значения Симферополя, 35 объектов – дороги местного значения Симферопольского района.

Общий плановый объем финансирования на 2020 год составляет 3192,682 млн руб. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог находится на особом контроле правительства Республики Крым.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).