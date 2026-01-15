Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | На дорогах Крыма за год погибли 193 человека
Новости Республики
На дорогах Крыма за год погибли 193 человека
фото: © Госавтоинспекция Крыма

На дорогах Крыма за год погибли 193 человека

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 14:24 15.01.2026

В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.

В Крыму в 2025 году зарегистрировано 11 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 193 человека и пострадали 1479. Мы имеем снижение по смертности в ДТП на 10,7%, — сказал Борисенко.

По его словам, количество дорожных аварий по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 8,8%. Также на 5,9% снизилось число пострадавших.

Узнайте больше:  В Крыму пять человек пострадали в тройном ДТП

Как отметил начальник ГАИ республики, это свидетельствует о том, что все проводимые профилактические мероприятия дают положительный эффект.

Борисенко добавил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки пассажиров.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.