На дорогах Крыма за год погибли 193 человека

В Крыму в 2025 году зарегистрировано 11 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 193 человека и пострадали 1479. Мы имеем снижение по смертности в ДТП на 10,7%, — сказал Борисенко.

По его словам, количество дорожных аварий по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 8,8%. Также на 5,9% снизилось число пострадавших.

Как отметил начальник ГАИ республики, это свидетельствует о том, что все проводимые профилактические мероприятия дают положительный эффект.

Борисенко добавил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки пассажиров.

источник: РИА Новости Крым