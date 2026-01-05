На дорогах Крыма за неделю в ДТП пострадали 14 человек

За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 получили ранения различной степени тяжести. С участием пешеходов произошло две аварии, в которых пострадали еще двое, — говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители 135 раз пресекали факты езды за рулем в алкогольном опьянении, в том числе 14 водителей привлечены к ответственности повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: ДТП в Крыму
С тегами: ДТП в Крыму