На дорогах Крыма за неделю в ДТП пострадали 14 человек
фото: © РИА Новости . Максим Блинов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:40 05.01.2026

За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 получили ранения различной степени тяжести. С участием пешеходов произошло две аварии, в которых пострадали еще двое, — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители 135 раз пресекали факты езды за рулем в алкогольном опьянении, в том числе 14 водителей привлечены к ответственности повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 128

