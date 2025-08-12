На дорогах Симферополя нетрезвые водители есть

С 8 по 10 августа 2025 года сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель». Рейды проводились в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Автоинспекторы проводили беседы с водителями о необходимости сообщать в Госавтоинспекцию информацию о лицах, садящихся или намеревающихся сесть за руль в состоянии опьянения, разъясняли последствия дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых и вручали тематические памятки.

В ходе отработки пресечено 8 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 45 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 60