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На дорогах Симферопольского района ГИБДД проводит операцию «Мотоциклист»
Фото: ГИБДД

На дорогах Симферопольского района ГИБДД проводит операцию «Мотоциклист»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:29 22.06.2021

С начала текущего года на территории Симферопольского района зарегистрировано 8 ДТП с участием водителей мототранспорта. В этих ариях 2 водителя двухколесного транспорта погибли, 7 получили травмы различной степени тяжести. 4 ДТП произошли с участием несовершеннолетних водителей мототехники, один водитель-подросток погиб, четверо травмированы.

С целью профилактики аварийности с участием мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.) с 21 по 24 июня 2021 года на территории Симферопольского района проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Мотоциклист». Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими автомобилями в плотном потоке, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Симферопольского района напоминает всем водителям мототранспорта о необходимости быть предельно внимательными на дороге, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности и, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Ну  водителям автомобилей следует быть более внимательными к владельцам мототранспорта и помнить, что в автомобиле вы более защищены от травм в случае столкновений, нежели водители двухколесных транспортных средств, поэтому убедитесь в безопасности своих маневров.

На дорогах Симферопольского района ГИБДД проводит операцию «Мотоциклист»

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