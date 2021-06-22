На дорогах Симферопольского района ГИБДД проводит операцию «Мотоциклист»

С начала текущего года на территории Симферопольского района зарегистрировано 8 ДТП с участием водителей мототранспорта. В этих ариях 2 водителя двухколесного транспорта погибли, 7 получили травмы различной степени тяжести. 4 ДТП произошли с участием несовершеннолетних водителей мототехники, один водитель-подросток погиб, четверо травмированы.

С целью профилактики аварийности с участием мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.) с 21 по 24 июня 2021 года на территории Симферопольского района проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Мотоциклист». Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими автомобилями в плотном потоке, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Симферопольского района напоминает всем водителям мототранспорта о необходимости быть предельно внимательными на дороге, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности и, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Ну водителям автомобилей следует быть более внимательными к владельцам мототранспорта и помнить, что в автомобиле вы более защищены от травм в случае столкновений, нежели водители двухколесных транспортных средств, поэтому убедитесь в безопасности своих маневров.