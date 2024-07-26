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На дорогах Симферополя – операция «Нетрезвый водитель»

На дорогах Симферополя – операция «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 21:29 26.07.2024

В эти выходные Госавтоинспекция Симферополя проводит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» (операция уже началась в пятницу). Традиционно, проверки на дорогах будут массовыми.

Проверке на состояние опьянения подвергаются все водители, проезжающие по участкам, где проходит «коридор трезвости», – отметили в ГИБДД.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.

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Госавтоинспекция напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

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