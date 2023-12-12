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На дорогах Симферополя – операция «Пешеход! Пешеходный переход!»

На дорогах Симферополя – операция «Пешеход! Пешеходный переход!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:49 12.12.2023

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов ГИБДД проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!».

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части, вблизи образовательных учреждений, а также во дворах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

  •  переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и исключительно на разрежающий сигнал светофора, предварительно убедившись в своей безопасности;
  • при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
  • при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, использовать световозвращающие элементы, благодаря которым пешеходы заметны на дороге.
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Операция «Пешеход! Пешеходный переход!» на дорогах Симферополя продлится до 18 декабря.

На дорогах Симферополя – операция «Пешеход! Пешеходный переход!»

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