На дорогах Симферополя – операция «Пешеход! Пешеходный переход!»

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов ГИБДД проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!».
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения:
Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части, вблизи образовательных учреждений, а также во дворах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:
- переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и исключительно на разрежающий сигнал светофора, предварительно убедившись в своей безопасности;
- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
- при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, использовать световозвращающие элементы, благодаря которым пешеходы заметны на дороге.
Операция «Пешеход! Пешеходный переход!» на дорогах Симферополя продлится до 18 декабря.
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