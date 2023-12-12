На дорогах Симферополя – операция «Пешеход! Пешеходный переход!»

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов ГИБДД проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!».

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части, вблизи образовательных учреждений, а также во дворах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.