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На дороге «Раздольное – Евпатория» началась укладка асфальтобетона

На дороге «Раздольное – Евпатория» началась укладка асфальтобетона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 13.04.2021

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация АО «ВАД» начала укладку нового асфальтобетона на участке автодороги общего пользования регионального значения «Раздольное – Евпатория». Крупномасштабные работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность ремонта участка автодороги составляет 50 км. Он начинается в с. Раздольное, проходя через центр поселка, и заканчивается в районе с. Столбовое. На всей протяженности участка ремонта уложено уже больше 50% запланированных объемов выравнивающего слоя. Первоначально работы велись от с. Столбовое, однако дорожники учли неудовлетворительное состояние старой дороги в с. Раздольное и перенесли укладку в посёлок. Сегодня работы ведутся на кольце, расположенном на выезде из населённого пункта, — сообщили в минтрансе РК.

Укладка выравнивающего слоя обеспечит водителям возможность комфортного проезда по центральной улице села Раздольное. После того как на объекте будет уложен верхний слой покрытия, на северо-западе Крыма появится ещё одна комфортная и безопасная дорога.

Напомним, что указанный подрядчик выполняет ремонт трех объектов от Евпатории общей протяженностью около 140 км, а именно: «Черноморское – Евпатория», «Славянское – Евпатория» и «Раздольное – Евпатория».

С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

На дороге «Раздольное – Евпатория» началась укладка асфальтобетона

На дороге «Раздольное – Евпатория» началась укладка асфальтобетона

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