Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

crimeapress_news

На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 19:13 22.09.2020

Рабочие начали укладку верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное». Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК.

На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

Сейчас работы идут в селе Скворцово на перекрестке улицы Целинная и улицы Микрорайон. Укладку асфальтобетона ведет бригада дорожников из 10 человек. На объекте работает перегружатель, асфальтоукладчик и три катка, асфальтобетон подвозят 15 КамАЗов. Всего на ремонте дороги «Скворцово – Лекарственное» работает 127 человек и 89 единиц техники, — отметили в министерстве транспорта РК.

На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

В рамках нацпроекта будет отремонтировано 15,4 километра дороги. Специалисты АО «ВАД» уложат более 220 000 кв. метров нижнего и верхнего слоя покрытия, там, где это необходимо, будет уложен выравнивающий слой. Вдоль дороги установят бортовой камень и сделают тротуары. Все работы будут закончены до конца октября.

На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

Фото: минтранс РК.

На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.