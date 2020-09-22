На дороге «Скворцово – Лекарственное» укладывают финишный слой асфальта

Рабочие начали укладку верхнего слоя покрытия на дороге «Скворцово – Лекарственное». Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК.

Сейчас работы идут в селе Скворцово на перекрестке улицы Целинная и улицы Микрорайон. Укладку асфальтобетона ведет бригада дорожников из 10 человек. На объекте работает перегружатель, асфальтоукладчик и три катка, асфальтобетон подвозят 15 КамАЗов. Всего на ремонте дороги «Скворцово – Лекарственное» работает 127 человек и 89 единиц техники, — отметили в министерстве транспорта РК.

В рамках нацпроекта будет отремонтировано 15,4 километра дороги. Специалисты АО «ВАД» уложат более 220 000 кв. метров нижнего и верхнего слоя покрытия, там, где это необходимо, будет уложен выравнивающий слой. Вдоль дороги установят бортовой камень и сделают тротуары. Все работы будут закончены до конца октября.

Фото: минтранс РК.