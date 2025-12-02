На дороге в обход Алушты укладывают плиту виадука

Вчера на строительстве автодороги в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки бетонной смеси монолитной плиты виадука высотой с 11-этажный дом, — рассказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что для равномерного распределения нагрузки процесс укладки разделили на пять этапов.

Как сообщалось ранее, трассу на Южный берег Крыма в обход Алушты – сложный объект с девятью мостовыми сооружениями, включая виадук над ущельем, – достроят к концу 2026 года. Четырехполосная автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты. Расчетная скорость движения по готовой трассе составит 100 км/ч по основному ходу и 60 км/ч – в горной местности.

Дорога на ЮБК в обход Алушты, практически вся пролегает по горам. Ее можно назвать едва ли не самой сложной.