На двух улицах Симферополя – обрезка деревьев… и никакого транспорта

​Внимание! Временное ограничение движения.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 6 марта будет ограничено движение на двух улицах Симферополя:

— ул. Гоголя (от ул. Спера до ул. Чернышевского);

— ул. Желябова от (ул. Долгоруковская до ул. А. Невского, левая полоса движения).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — напомнили в администрации крымской столицы и призвали водителей заранее планировать маршруты движения.