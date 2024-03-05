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На двух улицах Симферополя – обрезка деревьев… и никакого транспорта

На двух улицах Симферополя – обрезка деревьев… и никакого транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:53 05.03.2024

​Внимание! Временное ограничение движения.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 6 марта будет ограничено движение на двух улицах Симферополя:

— ул. Гоголя (от ул. Спера до ул. Чернышевского);

— ул. Желябова от (ул. Долгоруковская до ул. А. Невского, левая полоса движения).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — напомнили в администрации крымской столицы и призвали водителей заранее планировать маршруты движения.

 

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