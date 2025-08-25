Прямо сейчас:
На этой неделе погода в Крыму переключит курортный сезон в бархатный

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 25.08.2025

На полуострове в начале следующей недели ожидается понижение температуры, но уже к середине снова установится теплая и комфортная погода. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Будет в основном повышенный фон атмосферного давления, осадки маловероятны. То есть курортный сезон будут продолжен в бархатный. И ожидается такое достойное завершение летнего сезона, – отметил эксперт.

По его словам, в понедельник утром воздух остынет до +11…+16 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+26. Осадков не прогнозируется, однако в небе появятся кучевые облака.

Во вторник температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28. Тишковец отмечает, что эта ночь станет самой прохладной за ближайшее время, но дневные температуры вернут летнее тепло.

С середины недели антициклон усилит свое влияние, установив преимущественно солнечную и сухую погоду. Со среды по пятницу ночью ожидается +12…+17 градусов, днем +25…+30.

Антициклон будет усиливать влияние, рост атмосферного давления будет препятствовать процессу облакообразования, поэтому будет преимущественно солнечно», – подчеркнул эксперт.

К выходным температурный фон повысится еще больше. В Симферополе столбики термометров будут достигать +30 градусов, а на побережье Крыма +26…+32.

Можно сказать, что в Крыму будет та самая погода-песня, о которой мечтают жители других регионов России, где уже пришла осенняя погода, – подытожил Тишковец.

источник: РИА Новости Крым 

