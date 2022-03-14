На этой неделе Президент РФ проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент РФ Владимир Путин проведет 17 марта совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Как уже неоднократно делал Президент, он проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, – сказал Песков.

Дата выбрана неслучайно — 18 марта в нашей стране отмечается важный праздник — День воссоединения Крыма с Россией. Республика Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

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