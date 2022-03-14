реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На этой неделе Президент РФ проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

crimeapress_news



реклама в крыму
На этой неделе Президент РФ проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Фото: Kremlin.ru

На этой неделе Президент РФ проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:58 14.03.2022

Президент РФ Владимир Путин проведет 17 марта совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Как уже неоднократно делал Президент, он проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, – сказал Песков.

Дата выбрана неслучайно — 18 марта в нашей стране отмечается важный праздник — День воссоединения Крыма с Россией. Республика Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

Узнайте больше:  В Минобороны РФ рассказали о героизме военных, участвующих в спецоперации на Украине

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.