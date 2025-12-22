На этой неделе в Крым придёт похолодание

Скажется уже воздействие средиземноморской депрессии, которая начнет выходить в акваторию Черного моря. Станет пасмурно, местами может брызнуть небольшой дождь, температура ночью 0…+3, днем уже не выше +4…+7 градусов, – рассказал эксперт.

Далее в среду, продолжил Тишковец, ситуация будет определяться противоборством Черноморской средиземноморской депрессии на юге и антициклона на севере.

В результате этого противоборства все-таки вверх одержит область пониженного давления, поэтому – облачно, не обойдется без небольших дождей. Ветер при этом в основном северо-восточных румбов, будет уплотняться до 5-10, в порывах 15 метров в секунду, и температура опять ночью 0…+ 3, днем +3…+8 с небольшими вариациями, – прогнозирует специалист.

К четвергу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, предупредил метеоролог.

Он за собой потащит более студеные массы воздуха, опять будет пасмурное небо. И я не исключаю, что осадки начнут переходить из ливневого характера, из дождей, в смешанные агрегатные состояния, то есть к дождям начнут примешиваться и заряды мокрого снега, в горах вновь начнется формирование снежного покрова. Температура воздуха – в лучшем случае в течение суток 0…+5 градусов, – сказал Тишковец.

К пятнице ситуация будет определяться усилением антициклона, дополнил метеоролог, усилится северная тяга ветров и ударят заморозки до 0…-3 градусов в сумерках, днем в лучшем случае +5, но и к выходным -4…+1 в ночное время, и днем от 0… до +5 градусов, но уже будет больше солнца, меньше облаков и осадков уже не будет.

И вообще под Новый год, смотрю на заключительные дни, температурный фон будет достаточно прохладным и будет соответствовать норме климата, когда по ночам около нуля, но уже все равно это ноль с минусом, со слабо отрицательной составляющей, и днем слабый плюс, поэтому и осадки – в смешанном агрегатном состоянии, – объяснил эксперт.

Евгений Тишковец выразил надежду, что все-таки к Новому году крымская земля будет преображена снежным покровом.

Я смотрю карты погоды, и на Новый год, на 1 января… Конечно, я забегаю уже за наши прогностические периоды, но тем не менее, все указывает на то, что зима здесь может повернуть круто в свою сторону, и к Новому году приобретет уже более характерные для этого времени года черты, такие как снежный покров, как снег и слабо отрицательные температуры, что и положено по многолетнему климату. Так что есть большая вероятность того, что в общем-то к концу уходящего года зима наконец-то заглянет и на юг нашей страны, в частности в Крым, – подытожил эксперт.

