На федеральном уровне утвердили Положение о классификации гостевых домов

Для гостевых домов установлен упрощенный по сравнению с гостиницами порядок включения в реестр средств размещения. Согласно документу, гостевой дом может иметь не более 15 комнат для размещения, а единовременное пребывание гостей не должно превышать 45 человек.

В целях безопасности проживающих все номера должны быть оснащены системами обнаружения пожара, а сам гостевой дом — первичными средствами пожаротушения и исправной вентиляцией. Для гостей должен быть обеспечен постоянный доступ в Интернет. Положение также предусматривает, что субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к деятельности гостевых домов, учитывая региональную специфику.

Региональные особенности эксперимента будут закреплены в подзаконных актах, включая Постановление Совета министров Республики Крым. Мы провели совместную работу с министерствами, ресурсными и общественными организациями, а также с Государственным Советом Республики Крым. Собрали и рассмотрели все предложения, оценили механизмы работы гостевых домов, проанализировали Положение о классификации гостевых домов, утвержденное Минэкономразвития РФ. Безусловно, наша задача — обеспечить плавное и безболезненное включение гостевых домов в общероссийский реестр и легальную деятельность. Это, прежде всего, в интересах собственников гостевых домов, которые смогут увеличить свой доход благодаря сотрудничеству с туроператорами, агрегаторами и другими рекламными инструментами, — подчеркнул министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Важнейшим элементом нового механизма становится процедура самостоятельной регистрации и оценки владельцами своих объектов. Процесс является максимально упрощенным и полностью бесплатным.

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр и пройти самооценку, подтвердив фотографиями соответствие гостевого дома требованиям. Система самооценки достаточно простая и бесплатная. Она уже отработана на классификации гостиниц.

Справочно: Закон, регулирующий в экспериментальном порядке деятельность гостевых домов, был подписан Президентом России 7 июня. Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории Республики Алтай и Алтайского края, Дагестана, Крыма, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Кемеровской области — Кузбасса, а также города Севастополя и федеральной территории «Сириус». Для участия в эксперименте субъекты должны принять соответствующие региональные законы, определяющие особенности эксперимента на территории региона. На сегодняшний день такие законы уже приняты в Республике Крым и и Ставропольском крае.

источник: по материалам Минэкономразвития РФ