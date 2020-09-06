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На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:42 06.09.2020

Реконструкция одного из сражений Крымской (Восточной) войны, первой обороны Севастополя прошла в рамках VII Крымского военно-исторического фестиваля, который традиционно проходит на Федюхиных высотах.

Первая реконструкция, которая сегодня состоялась – фрагмент обороны Малахова кургана – это потрясающее зрелище. Действительно воссоздана историческая картина. Теперь, когда здесь официально открыт парк живой истории – интерес страны к этому месту будет еще большим. Я считаю, что в Севастополе появилась новая точка притяжения для всей России. Место, где можно изучать истории города и всего Отечества, — поделился впечатлениями врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

Чиновник признался, что в ходе фестиваля ему самому захотелось принять участие в военно-исторической реконструкции. Мнение градоначальника сегодня поддержало немало людей самого разного возраста. Зрелищный эпизод сражения стал кульминацией Крымского военно-исторического фестиваля этого года.

На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

Он проходил 4-6 сентября на Федюхиных высотах и в этом году был посвящен 75-летию Великой Победы. На фестивале были представлены реконструкции боев и пиротехнические шоу, интерактивы и мастер-классы, выставки и экспозиции, рассказывающие о культурных традициях и быте разных веков, старинных ремеслах и аутентичной кухне.

На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

В этом году впервые в фестивале были задействованы все музейные комплексы парка: римская крепость Каструм, полигоны Крымской войны, и генуэзская усадьба Локо Чимбали. Сама площадка на Федюхиных высотах была разбита на несколько исторических зон, в каждой из которых создавалась своя атмосфера, соответствующая тому или иному историческому периоду. Кроме того презентована крупнейшая в мире площадка для проведения реконструкций, посвященных Крымской войне, первой обороне Севастополя. На склоне холма, где в действительности разворачивались события середины 19-го века, восстановлены участок русских позиций, две батареи, а ниже — лагерь союзников: англичан и французов. На обеих частях площадки точные макеты орудий: французские корабельные пушки, русские пушки-карронады, английские мортиры и другие.

На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

Ранее на этой площадке проходили только закрытые для широкой публики реконструкции. В субботу на этой локации прошел масштабный «Штурм Севастопольской крепости».

На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

На Федюхиных высотах показали эпизод первой обороны Севастополя

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