На фестиваль «Донбасский экспресс» направлено всего 160 заявок

Проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема — школа-фестиваль «Донбасский экспресс» впервые пройдет на площадке арт-кластера «Таврида» с 13 по 25 июня. На него было подано 160 заявок, что меньше, чем обычно, рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Петр Лундстрем, отметив, что фестиваль попал на время, когда ученики сдают экзамены.

Критерии не конкретные — это важно. Профессионализм нужен, но важнее, что человек горит или способен загореться. Бывает, это обнаруживаешь по каким-то косвенным признакам. Я, например, просматриваю видеовизитки обязательно несколько раз, иногда со своими детьми. Бывает, что человек играет не очень, но после визитки берешь — «ладно, научим всему». А бывают совсем грустные ребята. В этом году было меньше заявок, где-то 160 на 80 мест. Это связано с тем, что фестиваль выпал на время экзаменов в училищах и в вузах, — рассказал он.

Лундстрем добавил, что даже 160 заявок — это «очень много», потому что, учитывая такие даты, участникам пришлось переносить сессии или сдавать их заранее.

Руководитель проекта объяснил, что изначально «Донбасский экспресс» должен был пройти в Белгороде, но из-за неблагоприятной обстановки было принято решение о переносе проекта в Крым ради безопасности детей.

Мы очень рады, что нам протянули фактически руку помощи, и буквально в кратчайшие сроки мы договорились о таком, на мой взгляд, мощнейшем сотрудничестве и совместном проекте, — рассказал руководитель проекта. Лундстрем рассказал, что обучение будет проходить в классических для фестиваля направлениях — скрипка, фортепиано, альт, виолончель и хор. «Программа насыщенная: 12 дней мастер-классов, экскурсий, встреч с потрясающими людьми, начиная с наших лекторов. Это и художник, литератор Константин Сутягин, который будет проводить несколько творческих встреч, лекций для наших студентов и мастер-классов. Это и Екатерина Авдиенко, которая проведет лекции по литературе, это и чемпион мира по шахматам Сергей Корякин, который родом из Крыма. Он сыграет сеанс одновременной игры с нашими участниками, — рассказал Лундстрем, отметив, что встречу с участниками также проведет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Всего в рамках фестиваля пройдет 9 творческих вечеров.

Также подготовлена обширная программа из более чем пяти концертов на площадке арт-кластера. «Особый концерт будет как раз в Херсонесе, в новом зале, построенном как раз для классической музыки. Оркестр Леонида Лундстрема специально приедет в Крым совместно с хором, составленным из участников «Донбасского экспресса», и даст грандиозный концерт в этом зале», — добавил руководитель проекта, отметив, что после окончания «Донбасского экспресса» ансамбль солистов Лундстрем Трио поедет в тур по прифронтовым регионам, состоящий из семи городов.

О проекте

Проект направлен на профессиональное развитие и культурную интеграцию молодых музыкантов, а также формирование единого культурного пространства страны. Школа-фестиваль представляет собой 13-дневный образовательный интенсив, который объединит 80 участников — учащихся, студентов и выпускников музыкальных учреждений из различных регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Белгородскую и Курскую области, Москву и Московскую область. В этом году впервые к участию приглашаются также молодые музыканты из Республики Абхазия, что расширяет гуманитарную и культурную повестку проекта.

источник: ТАСС

