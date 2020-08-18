На фестивале «Евразийские игры» две девушки «осилят» КАМАЗ

22 августа, во второй день фестиваля «Евразийские игры» состоится попытка установления Рекорда РФ по женскому силовому экстриму: две девушки в упоре ногами потянут КАМАЗ руками на расстояние 20 м за прикреплённый к нему канат. С грузовиком померятся силами:

Оксана-Скала Кошелева — Мастер спорта по пауэрлифтингу, обладательница мирового рекорда по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов; рекордов по буксировке двух трамваев с пассажирами общим весом в 42 тонны, вертолета Ми-8 весом 9,5 тонн.

Екатерина Прокопова — спортсменка из Севастополя, мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике, тренер, рекордсменка России. Недавно Екатерина уже демонстрировала свои возможности по передвижению колонны автомобилей.

Напомним, фестиваль «Евразийские игры-2020» пройдёт в Севастополе 21-23 августа.

Сильнейшие люди страны из разных регионов России от Владивостока до Москвы и Крыма, 8 команд по 2 атлета в каждой — поднимают невероятный вес, во много раз превосходящий их собственный! КАМАЗы, автомобили, 200-килограммовые каменные шары – это лишь начало списка того, что ждёт гостей фестиваля, — анонсируют событие организаторы.

Фестиваль продлится три дня и закончится масштабным концертом на главной площади города.

21 августа, 17.00, площадка перед Дворцом Детского и Юношеского творчества. Звезды спорта проведут мастер-классы для всех желающих.

22 августа, 17.00, набережная Корнилова. В центре Севастополя, на Приморском бульваре, зрителей ждет, первый этап Всероссийского командного турнира «Сильнейшая Нация Мира-2020», также в программе попытка установления Рекорда РФ среди женщин по транспортировке тяжелой колесной техники. Снарядом для рекорда будет многотонный КАМАЗ.

23 августа, 17.00, площадь Нахимова. Состоится Гала-концерт (выступят Вокальный дуэт «DUNAEV FAMILY», группа МУРАКАМИ, лидера группы «Смысловые Галлюцинации») изюминкой которого будут финальные состязания богатырей. Церемония торжественного закрытия Фестиваля.