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На фестивале "Евразийские игры" две девушки "осилят" КАМАЗ

На фестивале «Евразийские игры» две девушки «осилят» КАМАЗ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:59 18.08.2020

22 августа, во второй день фестиваля «Евразийские игры» состоится попытка установления Рекорда РФ по женскому силовому экстриму:  две девушки в упоре ногами потянут КАМАЗ руками на расстояние 20 м за прикреплённый к нему канат. С грузовиком померятся силами:

  • Оксана-Скала Кошелева — Мастер спорта по пауэрлифтингу, обладательница мирового рекорда по удержанию двух рвущихся в разные стороны мотоциклов; рекордов по буксировке двух трамваев с пассажирами общим весом в 42 тонны, вертолета Ми-8 весом 9,5 тонн.
  • Екатерина Прокопова — спортсменка из Севастополя, мастер спорта по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике, тренер, рекордсменка России. Недавно Екатерина уже демонстрировала свои возможности по передвижению колонны автомобилей.

На фестивале "Евразийские игры" две девушки "осилят" КАМАЗ

Напомним, фестиваль «Евразийские игры-2020» пройдёт в Севастополе 21-23 августа.

Сильнейшие люди страны из разных регионов России от Владивостока до Москвы и Крыма, 8 команд по 2 атлета в каждой — поднимают невероятный вес, во много раз превосходящий их собственный! КАМАЗы, автомобили, 200-килограммовые каменные шары – это лишь начало списка того, что ждёт гостей фестиваля, — анонсируют событие организаторы.

Фестиваль продлится три дня и закончится масштабным концертом на главной площади города.

  • 21 августа, 17.00, площадка перед Дворцом Детского и Юношеского творчества. Звезды спорта проведут мастер-классы для всех желающих.
  • 22 августа, 17.00, набережная Корнилова. В центре Севастополя, на Приморском бульваре, зрителей ждет, первый этап Всероссийского командного турнира «Сильнейшая Нация Мира-2020», также в программе попытка установления Рекорда РФ среди женщин по транспортировке тяжелой колесной техники. Снарядом для рекорда будет многотонный КАМАЗ.
  • 23 августа, 17.00, площадь Нахимова. Состоится Гала-концерт (выступят Вокальный дуэт «DUNAEV FAMILY», группа МУРАКАМИ, лидера группы «Смысловые Галлюцинации») изюминкой которого будут финальные состязания богатырей. Церемония торжественного закрытия Фестиваля.

На фестивале "Евразийские игры" две девушки "осилят" КАМАЗ

На фестивале "Евразийские игры" две девушки "осилят" КАМАЗ

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