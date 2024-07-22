На Фестивале «ИГРЫ» в парке «Экстрим Крым» побывало 10 тысяч человек

Фестиваль «ИГРЫ» собрал спортсменов из всех субъектов Российской Федерации и новых территорий, став одним из самых популярных спортивных событий страны.Впервые в программе фестиваля появились захватывающие забеги: Акватлон, Дуатлон, Триатлон, Тарханкут Трейл и Кросс-Кантри. Эти состязания включали в себя бег, заплывы, велогонки по горным местностям, песку и другим препятствиям. Самые сильные спортсмены соревновались за первые места, демонстрируя невероятные физические возможности, — отмечают организаторы.

Для тех, кто далек от профессионального спорта, фестиваль предлагал бесплатные мастер-классы по кайтсерфингу, виндсерфингу, сапам и каякам. Каждый желающий мог попробовать свои силы и открыть для себя новые возможности.

Следующее Событие на Экстрим Крым: Фестиваль «ВотЭтоФильм». Вход на него бесплатный, после регистрации на сайте extremecrimea.ru

Фото: пресс-служба “Экстрим Крым”