На Фестивале «ИГРЫ» в парке «Экстрим Крым» побывало 10 тысяч человек

В поселке Оленевка Черноморского района завершился фестиваль «Игры». В этом году на территории парка-пляжа «Экстрим Крым» был построен спортзал под открытым небом, где каждый мог провести силовую тренировку. Также в течение недели проводились занятия по йоге, зумбе и бачате, что помогало восстанавливать силы и энергию.
Фестиваль «ИГРЫ» собрал спортсменов из всех субъектов Российской Федерации и новых территорий, став одним из самых популярных спортивных событий страны.Впервые в программе фестиваля появились захватывающие забеги: Акватлон, Дуатлон, Триатлон, Тарханкут Трейл и Кросс-Кантри. Эти состязания включали в себя бег, заплывы, велогонки по горным местностям, песку и другим препятствиям. Самые сильные спортсмены соревновались за первые места, демонстрируя невероятные физические возможности, — отмечают организаторы.
Для тех, кто далек от профессионального спорта, фестиваль предлагал бесплатные мастер-классы по кайтсерфингу, виндсерфингу, сапам и каякам. Каждый желающий мог попробовать свои силы и открыть для себя новые возможности.
Следующее Событие на Экстрим Крым: Фестиваль «ВотЭтоФильм». Вход на него бесплатный, после регистрации на сайте extremecrimea.ru
Фото: пресс-служба “Экстрим Крым”
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С тегами: фестивали в Крыму