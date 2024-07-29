На фестивале «Таврида.АРТ» назвали имена победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты

России. Экспертная комиссия рекомендовала лучшие проекты к присуждению грантовой поддержки в размере 15 293 000 рублей.

На Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» завершился конкурс Росмолодёжь.Гранты. На участие в конкурсе было подано 242 заявки. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышло 132 проекта. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 29 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 65 000 до 1 300 000 рублей. В числе победителей есть финалисты и участники Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида» — бесплатной образовательной программы Академии «Меганом».

У нас в стране много молодежи, которая готова менять мир. И конкурс Росмолодёжь.Гранты — это хорошая возможность для них получить поддержку и сделать первый шаг на пути к изменениям. Ведь даже на самый смелый инновационный проект нужен порой небольшой грант, а польза от него будет очень ощутимая. В этом году на фестивале «Таврида.АРТ» 29 участников стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты, и это хороший результат! Значит, появится 29 новых интересных, творческих проектов, которые ребята, я уверен, смогут успешно реализовать. Нужно только верить в себя и не останавливаться на пути к достижению своих целей»! — рассказал статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.

В списке победителей проекты, направленные на поддержку творческих инициатив, популяризацию науки, сохранение семейных ценностей, а также на сохранение народных традиций. Среди инициатив, получивших грантовую поддержку, есть и те, которые сосредоточены на расширении знаний в сфере юриспруденции и на развитии в спорте.

Арпине Чобанян, Волгоградская область, 500 000 рублей, проект — научно-образовательный проект «Юный ученый». Софья Сутягина, Москва, 500 000 рублей, проект — медиа-экспедиции в рамках создания онлайн-сборника традиций регионов России «Я здесь.Россия». Александр Скляр, Республика Крым, 400 000 рублей, проект — обучающая программа «Фордевинд» (финалист Акселератора «Создавай.Таврида»). Анастасия Вольфинзон, Пермский край, 390 000 рублей, проект — «Люди в фокусе». Татьяна Соколова, Москва, 460 000 рублей, проект — уличный фестиваль «Ба, как это было?». Валентина Мариловцева, Красноярский край, 250 000 рублей, проект — семейная образовательная программа «Русские традиции в семье». Арсений Романец, Запорожская область, 250 000 рублей, проект — площадка для молодых талантов «Экспромт клуб» (участник Акселератора «Создавай.Юг Молодой»). Дарья Коваленко, Республика Крым, 888 000 рублей, проект — экотехнопарк «ЭкоДвижуха» на базе экологического центра г. Феодосии муниципального Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» (финалист Акселератора «Создавай.Таврида»). Евгения Морозова, Брянская область, 195 000 рублей, проект — сказкотерапия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Александрина, Волгоградская область, 340 000 рублей, проект — «Против Стигмы» школа просвещения о ВИЧ-инфекции для медиков. Данил Шкурецкий, Санкт-Петербург, 660 000 рублей, проект — спортивная анимация Disnovus. Андрей Солонин, Камчатский край, 700 000 рублей, проект — академия спасения жизни «Оценка безопасности». Ацамаз Хугаев, Республика Северная Осетия — Алания, 1 000 000 рублей, проект — Сказания предков «Нарты». Юлия Глухоедова, Республика Хакасия, 1 200 000 рублей, проект — Всероссийская этно-музыкальная экспедиция Jazz & folklore. Кирилл Варламов, Ивановская область, 115 000 рублей, проект — социализация иностранных студентов «Наука без границ». Данил Дюрягин, Республика Татарстан, 320 000 рублей, проект — лаборатория создания эффективных методик поддержки выпускников родителями «ЕГЭ Гаилә*» (*тат. — семья). Диана Проскурина, Донецкая Народная Республика, 350 000 рублей, проект — «Правосудие в деле». Любовь Обшолова, Нижегородская область, 105 000 рублей, проект по адаптации иногородних студентов-первокурсников «С чего начинается Нижний». Николай Максимов, Саратовская область, 600 000 рублей, проект — межрегиональный кейс-чемпионат по решению задач в области государственного и муниципального управления «Время молодых». Аделя Набиуллина, Республика Татарстан, 65 000 рублей, проект — городской фестиваль словесного мастерства «Нет слов!». Наталья Полатова, Иркутская область, 240 000 рублей, проект — «Самовар — символ дружбы и мира». Екатерина Ивлева, Тульская область, 252 000 рублей, проект — студенческий театр «Без границ». Елизавета Прокошева, Удмуртская Республика, 800 000 рублей, проект — Форум молодых хоровых и симфонических дирижеров России. Даниил Кожевин, Ямало-Ненецкий автономный округ, 520 000 рублей, проект — арктическая школа стендап-комедии «Сетап». Дарья Нидзий, Красноярский край, 863 000 рублей, проект — творческая фолк-мастерская «Наследники традиций». Алексей Марченко, Санкт-Петербург, 1 300 000 рублей, проект — всероссийский творческий акселератор классического искусства «Россия славится талантами». Алеся Никитина, Свердловская область, 1 107 000 рублей, проект — социальный проект «О, творчество». Иван Сёмкин, Ханты-Мансийский автономный округ, 803 000 рублей, проект — клуб циркового искусства «ВАЙТ». Анна Ельшина, Красноярский край, 120 000 рублей, проект — образовательно‐терапевтический проект «Искусство освобождения от стресса».

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса, каждый участник образовательных заездов арт-кластера или Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в категории «Профи» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту собственного проекта и по ее результатам получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию идеи.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжи) — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма.

В 2024 году фестиваль проходил с 26 по 28 июля. Ключевая тема фестиваля — многонациональность нашей большой страны. Через призму молодого искусства участники посмотрели на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. В Год семьи фестиваль был ориентирован и на поддержку семейных ценностей: наша страна была представлена как одна большая и дружная семья, в которой люди различных культурных традиций живут в единении и вместе развивают искусство.

источник: пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»