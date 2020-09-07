Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Фестивали в Крыму | На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов

crimeapress_news

На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов

На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 22:25 07.09.2020

Самая масштабная в России кастинг-платформа для молодых творцов продолжает свою работу. За пять дней на площадке фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ» состоялось 5 очных отборов – в результате 21 участник получил предложения о дальнейшем сотрудничестве от ведущих творческих проектов страны. При этом возможность пройти отбор есть у талантливой молодежи со всей страны вне зависимости от места нахождения. В онлайн-формате кастинги продолжатся до 12 октября.

В полуфинал конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» были отобраны 7 вокалистов. Среди них Марк Безроднов из Калининградской области, который на фестивале спел дуэтом с Клавой Кокой. Также 10 молодых артистов прошли в следующий тур российского национального отбора на конкурс. В десятку лучших вошли Илья Аноприев (Добрый) из Москвы, который на «Тавриде – АРТ» выступил с заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным, и Полина Запольская из Республики Татарстан, которая на закрытии фестиваля спела вместе с известным исполнителем Мотом. На телевизионный этап проекта Первого канала «Dance Rеволюция» прошла команда акробатов PODVAL COMPANY из Ярославской области, а также дуэт  «Асма» – его участницы Екатерина Поздняева и Алина Пахолкина познакомились и поставили танцевальный номер для кастинга прямо на Фестивале, — рассказали в пресс-службе Центра развития культурных инициатив. 

На фестивале состоялся кастинг Международного союза КВН «Кубок Тавриды». Первые три места заняли команда «Северяне» (г. Сургут), «Сборная Магаданцев», (г. Магадан) и «Зеленый чемодан» (г. Кемерово). Они станут участниками проекта Первого канала «Кубок мэра Москвы» в ноябре 2020 года с перспективой участия в сезоне Высшей лиги КВН 2021 года.

Кроме того, победителями очного кастинга от «Эксмо-АСТ» стали Сергей Сукало из Санкт-Петербурга, Дина Дабришюте из Псковской области, а также москвичи Максим Добророднов и Анна Зайцева. Они получили право стать официальными голосами крупнейшего издательского холдинга России.

Кастинг-платформа, говорят организаторы, объединит более 100 прослушиваний, отборов и собеседований на стажировки, в которых смогут принять участие около 5 000 человек.

На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив 

На фестивале «Таврида – АРТ» определены первые победители кастингов

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.