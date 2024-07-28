На фестивале «Таврида.АРТ» прошло масштабное многонациональное арт-шествие

На Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» 3800 человек со всей нашей страны прошли единой костюмированной колонной 3,5 км. В этом году участники арт-шествия, как одна большая семья, объединились здесь, на площадке арт-кластера «Таврида», раскрыв колорит и самобытность этнически разнообразных народов России.

Арт-шествие «Россия — семья семей!» собрало 3800 человек. Свои национальные костюмы, творчество и традиции представили 89 семей со всех регионов нашей необъятной страны, а также из Абхазии, Беларуси и Казахстана. Событие в этом году стало особенным еще и потому, что представители разных регионов России поднялись в финале на Главную сцену для семейной фотографии, а также спели песню «Родина моя» («Я, ты, он, она — вместе целая страна…») на языках разных народов нашей необъятной страны.

Колонна арт-шествия «Ярмарка» как место встречи и общения для всей семьи отразила разнообразие культур и возможность семьи провести время вместе весело, тем самым сплотившись еще сильнее.

Атмосферу «Ярмарки» на арт-шествии создавали барабанное шоу, демонстрация национальных костюмов, выступление резидентов арт-кластера «Таврида», показ модели Измайловского кремля, движущегося на специальной платформе.

Колонну арт-шествия «Застолье» представлял огромный стол — символ единства, взаимопонимания и умения выслушать: место встречи поколений, где передаются традиции, обычаи и семейная мудрость.

Платформу украсила скатерть, на которой можно было оставить пожелания или узоры, а также уникальный самовар, созданный искусными мастерами на Урале. Он является самым большим самоваром в России: его объем — 415 литров, и он способен напоить 2000 человек.

Колонна арт-шествия «Сказки» отразила традицию, которая сближает родителей и детей, создает уют, формирует семейные ценности.

Платформа колонны была украшена уникальными декорациями и сопровождалась выступлениями театров в этнических костюмах с эксклюзивной программой.

Колонна арт-шествия «Праздник урожая» символизировала Сабантуй, Семык, Гербер, Хэбденек, Тун пайрам — национальные праздники урожая, благодаря которым создается атмосфера взаимопонимания, уважения и радости.

Музыкальные платформы с уникальными декорациями, инсценировки праздников, хороводы и обряды представили эту колонну. Колонна арт-шествия «Свадьба» выразила импульс объединения семей, создания и поддержания взаимопонимания внутри них. У каждой семьи есть свои уникальные свадебные традиции, которые передаются из поколения в поколение, что было отражено и в колонне: свадьба, автомобиль, узорчатые ковры, кавказская музыка и национальные обряды сопровождали шествие. Также на арт-шествии выступили резиденты арт-кластера «Таврида», а его хэдлайнером стал ST. Настоящий праздник искусства и вдохновения для семей дал возможность всем участникам выразить свою национальность и почувствовать атмосферу творчества вокруг. Каждая тематическая колонна раскрыла образ этнически разнообразных народов России, их колорит и самобытность, подчеркнула единство сквозь время и поколения. Генеральным партнером арт-шествия стал национальный открытый чемпионат творческих компетенций для специалистов в сфере бэкстейджа и цифрового искусства ArtMasters, — отмечают в пресс-службе фестиваля «Таврида.АРТ». источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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