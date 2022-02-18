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На финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму выделят более 4,5 млрд. рублей

На финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму выделят более 4,5 млрд. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 18.02.2022

По информации регионального офиса Главного управления по реализации национальных проектов, в 2021 году на национальный проект «Безопасные качественные дороги» в Крыму было выделено более 5 млрд. руб., а в 2022 году — более 4,5 млрд руб. Мероприятия финансируются также за счет средств Президентского фонда и межбюджетных трансфертов.

В этом году будет отремонтировано — 149,5 км дорог.

Протяженность дорог в этом году стала немного меньше, но не стоит переживать, так как в этом году добавились в программу мероприятия по ремонту мостовых переходов. В Крыму примерно 9 тысяч погонных метров, 6 из которых необходимо привести в надлежащий технический вид. Сейчас определяется перечень объектов и до конца года нам необходимо достигнуть доведенный Правительством России показатель по ремонту 360 погонных метров по искусственным сооружениям, — прокомментировал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.

Автомобильные дороги, ремонтируемые в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги», можно увидеть на онлайн-карте ремонта дорог, а также можно ознакомиться с перечнем дорог, включенных в региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» на 2022 год.

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