На финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено почти 37,5 млрд руб

Республика выполняет все взятые на себя обязательства по поддержке наших жителей, все платежи проводятся своевременно и в полном объёме, – прокомментировала глава финансового ведомства.

Финансирование отрасли «Образование» составило 13,7 млрд руб., что на 16,0 % больше аналогичного периода 2025 года. Все расходы направлены на обеспечение оплаты труда и расходов дошкольных и общеобразовательных учреждений республики, в том числе на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

На поддержку здравоохранения израсходовано 12 млрд руб., (на 7,8 % больше аналогичного периода 2025 года). Половина этих средств направлено на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения полуострова, и на реализацию мер по льготному лекарственному обеспечению.

Социальная политика профинансирована в размере 10 млрд руб. Из них 85% денежных средств направлены на социальные выплаты крымчанам.

На развитие культуры за 4 месяца направлено чуть больше 1 млрд руб.

Для реализации молодёжной политики, физкультуры и спорта израсходовано почти 800 млн рублей. Они направлены на проведение мероприятий по всестороннему развитию молодежи, реализации ее потенциала и формирование позитивной гражданской позиции молодежи, а также на мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

Всего расходы республиканского бюджета по итогам первых четырёх месяцев составили 73 миллиарда рублей из которых более 51% направлено на поддержку социального блока и это без учёта капитальных вложений. Данный факт позволяет говорить о том, что забота о наших гражданах остаётся приоритетом для руководства республики, — подытожила Ирина Кивико.

По информации пресс-службы Министерства финансов Республики Крым