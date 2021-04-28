На Фиоленте обнаружили свалку строительных отходов

Несанкционированное складирование строительного мусора на Фиоленте обнаружено на одной из контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов.

Установленная контейнерная площадка на Фиоленте в районе остановки «Маяк» предназначена для твердых коммунальных отходов близлежащих садовых товариществ. Так называемые «лодки» предназначены для крупногабаритных отходов – это, к примеру, диваны, оконные проемы, двери и так далее, но никак не бетонные отходы, которые являются строительным мусором. Строительный мусор – это отдельный класс отходов и подлежит отдельной переработке лицензирующими организациями. Для того, чтобы утилизировать строительный мусор, физическое или юридическое лицо должно заключить договор со специализированной организацией на вывоз и переработку строительного мусора. Сгружать строительный мусор в контейнеры и лодки нельзя, они предназначены только для бытовых отходов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам директора департамента, бытовой мусор из контейнеров вывозится на мусорный полигон, который не предназначен для приемки строительных отходов. Кроме того, вывоз строительного мусора не входит в коммунальную услугу по обращению с твердыми бытовыми отходами, и оплачиваться должен отдельно.

В соответствии с утвержденным порядком, для ликвидации данной свалки муниципальный округ составит соответствующий акт, который будет направлен региональному оператору по обращению с отходами ООО «БГС» для ее ликвидации. Также будет проработан вопрос об увеличении и установке контейнерных площадок в каждом близлежащем СТ и заключении необходимых договоров на вывоз мусора с оператором, – отмечает Евгений Горлов.

Напомним, за неправильную утилизацию строительного мусора в Севастополе предусмотрены следующие штрафы: для физических лиц – от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц (к ним относятся и ИП) – от десяти до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.