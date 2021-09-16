На Фиоленте построят врачебную амбулаторию

До конца 2023 года в районе садового товарищества «Боевик» на Фиоленте появится новая врачебная амбулатория.

Сегодня Фиолент – это большой жилой массив. Население растет и здесь нужно создавать социальную инфраструктуру. Жители района обратились в Правительство Севастополя – люди попросили сделать доступной для них неотложную и амбулаторную помощь, потому что выезжать в город бывает проблематично. Мы сможем воплотить эту идею в жизнь благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения – это проект, который реализуется по поручению Президента, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Александра Кулагина.

Проектирование амбулатории продлится до мая 2022 года, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Предполагается, что в двухэтажном здании будут расположены четыре терапевтических кабинета, а также кабинеты педиатра, гинеколога, стоматолога, кабинет неотложной помощи, смотровые, процедурные, кабинет забора крови. В амбулатории также будут проходить выездные приемы узких специалистов.

Стоимость работ — более 200 миллионов рублей. Подрядчиком выступает севастопольская компания «Теплостройсервис», которая в настоящее время строит поликлинику в Казачьей бухте.

Второй объект, который будет строиться в Севастополе по программе модернизации первичного звена, — поликлиника на улице Молодых Строителей. В четырехэтажном здании будут работать кабинеты терапевтов и узких специалистов, дневной стационар, отделение восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопических исследований. Также в медицинском учреждении будут организованы приемно-смотровой бокс и отделение лучевой диагностики.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает строительство новых медицинских учреждений, их оснащение специализированным оборудованием, закупку транспорта и другие мероприятия. Основная цель программы – повышение доступности медицинской помощи в Севастополе и реализация национального проекта «Здравоохранение».