На Фиоленте проверяли готовность велодорожек и тротуаров

Сегодня в Севастополе проверили ход работ по обустройству велодорожек и тротуаров на Монастырском и Фиолентовском шоссе. Строительная готовность объектов длиной около 17 км на сегодняшний день составляет более 60%.

Сегодня вместе со стройконтролем проверили ход работ. К темпу и качеству претензий нет. Безусловно, в ходе ремонта возникают и пожелания от местных жителей. Всё это в рабочем режиме отрабатываем. Дорожники продолжают устанавливать бордюрный камень, обустраивать тротуары и велодорожки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Николая Максимова.

После этого подрядные организации приступят к нанесению разметки. На Фиолентовском и Монастырском шоссе запланировано обустройство 24 пешеходных переходов.

Также вдоль дорог запланировано обустройство заездных карманов для общественного транспорта, что позволит увеличить скорость движения автомобилей. Дополнительно установят 10 остановочных павильонов по новому образцу.

Завершить работы планируем до конца года. Но, учитывая важность этих транспортных артерий, подрядным организациям поручено работать в ускоренном режиме. Ежедневно в работах по обустройству велодорожек и тротуаров задействовано порядка 50 человек и 15 единиц техники, что позволило достичь 60%-ной готовности, – отмечает Николай Максимов.

Напомним, в 2022 году на всём протяжении Монастырского и Фиолентовского шоссе было отремонтировано дорожное покрытие.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя