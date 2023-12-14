На Фиоленте сдали в эксплуатацию врачебную амбулаторию

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев провёл выездное совещание на Фиоленте, где посетил сданную в эксплуатацию врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену. Сейчас идет процесс лицензирования медучреждения, в январе оно будет готово к открытию. Новая амбулатория построена в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Строительство врачебной амбулатории началось весной 2022 года и завершилось в конце 2023 года, стоимость работ составила 317,7 млн руб. находится на Фиолентовском шоссе, 66. Врачи будут вести здесь приём взрослых и детей.

Открытие амбулатории для нас знаковое событие: это первое медицинское учреждение на Фиоленте. К медицинскому учреждению будут прикреплены более шести тысяч человек. Раньше местным жителям приходилось ездить в поликлиники в другие районы города: детей принимали на Юмашева, взрослых — на Ерошенко, дорога отнимала много времени. Теперь люди будут приходить к врачам в новое, удобно расположенное здание. Сейчас амбулатория проходит процедуру лицензирования, открыть её планируем в январе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В амбулатории будут работать терапевт, педиатр, фельдшер в кабинете неотложной помощи, также планируется приём узких специалистов — хирурга и отоларинголога. В медучреждении предусмотрены процедурные кабинеты, кабинет ЭКГ, кабинет неотложной помощи, кабинет медицинской профилактики и перевязочные.

Территория медицинского учреждения благоустроена: установлены скамейки для отдыха, выполнено озеленение, оборудована автостоянка на 30 мест.

Также Михаил Развожаев провёл выездное совещание оперативного штаба на месте строительства медицинского кластера. На Камышовом шоссе сейчас строятся больница скорой медицинской помощи и онкологический диспансер. Ранее глава города поручил подрядчику составить график с обратным отсчётом и следовать ему, чтобы завершить строительство медицинских объектов в конце 2024 года.

Поручения по обратному отсчёту выполнены, сейчас на объектах наращиваются силы — пока не теми темпами, которые нам необходимы, но тем не менее, строительство уже идёт активно. Наша задача — эти две важнейшие для города больницы построить к концу следующего года, а в 2025 оснастить их медицинским оборудованием и начать приём пациентов, — заявил Михаил Развожаев.

Напомним, что помимо перечисленных объектов здравоохранения, в настоящее время в Севастополе строится еще поликлиника в микрорайоне Шевченко на 400 посещений в смену, а также детская поликлиника на 100 посещений на Корабельной стороне. В ноябре этого года в Казачьей бухте также открылась поликлиника для взрослых и детей на 320 посещений в смену.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя