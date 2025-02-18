На Фиоленте устанавливают дополнительные генераторы. Для снижения нагрузки

По поручению губернатора Михаила Развожаева Правительство Севастополя принимает все возможные меры для решения проблемы электроснабжения СНТ Фиолента. Для снижения нагрузки на сети и оптимизации схемы электроснабжения 102-й ПЭС устанавливаются дополнительные дизель-генераторы.
Сегодня на трансформаторной подстанции ТП-357 был установлен дизель-генератор мощностью 1 мегаватт.
Это позволит снять часть нагрузки с подстанции и обеспечить электроэнергией несколько садовых товариществ и жилых домов по Монастырскому шоссе, – сообщила начальник управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя Вероника Полковникова.
Установка генератора – результат соглашения между Правительством Севастополя и компанией МГТС, которая предоставила два генератора общей мощностью 2 мегаватта.
Установка генератора позволит разгрузить линию 23 и подстанцию 20. Во время пиковых нагрузок генератор будет обеспечивать работу подстанции, снижая нагрузку на основную сеть. Это позволит оптимизировать графики веерных отключений и сократить их продолжительность, – дополнила Вероника Полковникова.
Правительство Севастополя предпринимает все необходимые действия для обеспечения стабильного электроснабжения жителей Фиолента.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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