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На Фиоленте устанавливают дополнительные генераторы. Для снижения нагрузки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На Фиоленте устанавливают дополнительные генераторы. Для снижения нагрузки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:59 18.02.2025

По поручению губернатора Михаила Развожаева Правительство Севастополя принимает все возможные меры для решения проблемы электроснабжения СНТ Фиолента. Для снижения нагрузки на сети и оптимизации схемы электроснабжения 102-й ПЭС устанавливаются дополнительные дизель-генераторы.

Сегодня на трансформаторной подстанции ТП-357 был установлен дизель-генератор мощностью 1 мегаватт.

Это позволит снять часть нагрузки с подстанции и обеспечить электроэнергией несколько садовых товариществ и жилых домов по Монастырскому шоссе, – сообщила начальник управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя Вероника Полковникова.

Установка генератора – результат соглашения между Правительством Севастополя и компанией МГТС, которая предоставила два генератора общей мощностью 2 мегаватта.

Установка генератора позволит разгрузить линию 23 и подстанцию 20. Во время пиковых нагрузок генератор будет обеспечивать работу подстанции, снижая нагрузку на основную сеть. Это позволит оптимизировать графики веерных отключений и сократить их продолжительность, – дополнила Вероника Полковникова.

Правительство Севастополя предпринимает все необходимые действия для обеспечения стабильного электроснабжения жителей Фиолента.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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