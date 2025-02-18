На Фиоленте устанавливают дополнительные генераторы. Для снижения нагрузки

Сегодня на трансформаторной подстанции ТП-357 был установлен дизель-генератор мощностью 1 мегаватт.

Это позволит снять часть нагрузки с подстанции и обеспечить электроэнергией несколько садовых товариществ и жилых домов по Монастырскому шоссе, – сообщила начальник управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя Вероника Полковникова.

Установка генератора – результат соглашения между Правительством Севастополя и компанией МГТС, которая предоставила два генератора общей мощностью 2 мегаватта.

Установка генератора позволит разгрузить линию 23 и подстанцию 20. Во время пиковых нагрузок генератор будет обеспечивать работу подстанции, снижая нагрузку на основную сеть. Это позволит оптимизировать графики веерных отключений и сократить их продолжительность, – дополнила Вероника Полковникова.

Правительство Севастополя предпринимает все необходимые действия для обеспечения стабильного электроснабжения жителей Фиолента.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя