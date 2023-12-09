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На Фиоленте завершили строительство врачебной амбулатории
Фото: pixabay.com

На Фиоленте завершили строительство врачебной амбулатории

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:02 09.12.2023

Сегодня в рамках заседания Правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что завершено строительство поликлиники на Фиоленте на 100 посещений.

Прошу оперативно осуществить передачу объекта департаменту здравоохранения и организовать лицензирование, чтобы в январе она уже начала работать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Севастополя.

Новая амбулатория предназначена для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи больным, проживающим в районе мыса Фиолент и на прилегающей территории.

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Здесь будет осуществляться приём как взрослых, так и детей. Структура медучреждения предполагает лечебно-диагностические помещения – кабинеты педиатра, терапевта, хирурга, кабинет приема узкопрофильных специалистов, смотровые, процедурные, перевязочную, кабинет ЭКГ, неотложной помощи и медицинской профилактики, а также служебно-бытовые помещения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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