Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | На Фиолентовском и Монастырском шоссе в Севастополе обустроили наружное освещение

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Фиолентовском и Монастырском шоссе в Севастополе обустроили наружное освещение
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На Фиолентовском и Монастырском шоссе в Севастополе обустроили наружное освещение

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:30 18.07.2020

В Севастополе работы по обустройству наружного освещения на Фиолентовском и Монастырском шоссе, включая кольцо, начались в мае текущего года.

В прошлом году разработана проектная документация, которая прошла процедуру государственной экспертизы. Установленное оборудование (светильники и опоры) российского производства предусматривает управление автоматизированной системой. Современным наружным освещением впервые обустроена дорога на протяжении более 10,5 км. Установлено более 350 светодиодных светильников. Сеть электроснабжения выполнена самонесущим изолированным проводом на металлических опорах. Работы выполнены в установленный срок, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Заказчиком работ выступал ГБУ «Горсвет», подрядной организацией – ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС».

На Фиолентовском и Монастырском шоссе в Севастополе обустроили наружное освещение

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.