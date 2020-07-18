На Фиолентовском и Монастырском шоссе в Севастополе обустроили наружное освещение

В Севастополе работы по обустройству наружного освещения на Фиолентовском и Монастырском шоссе, включая кольцо, начались в мае текущего года.

В прошлом году разработана проектная документация, которая прошла процедуру государственной экспертизы. Установленное оборудование (светильники и опоры) российского производства предусматривает управление автоматизированной системой. Современным наружным освещением впервые обустроена дорога на протяжении более 10,5 км. Установлено более 350 светодиодных светильников. Сеть электроснабжения выполнена самонесущим изолированным проводом на металлических опорах. Работы выполнены в установленный срок, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Заказчиком работ выступал ГБУ «Горсвет», подрядной организацией – ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС».