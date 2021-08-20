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На форуме "Армия-2021" в Севастополе "Сильнейшая нация мира" представит силовое шоу

На форуме «Армия-2021» в Севастополе «Сильнейшая нация мира» представит силовое шоу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:35 20.08.2021

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе состоится в парке «Патриот» ЮВО МО РФ с 28 по 29 августа. Силовое шоу от проекта «Сильнейшая нация мира» в рамках события состоится 28 августа в 18:00.

В рамках шоу сильнейшие атлеты России и Крыма продемонстрируют запредельные возможности, также будет установлен экстремальный рекорд — Катюша тянет «Катюшу». Мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Прокопова Екатерина осуществит попытку буксировки тяжелой военной техники, — отмечают организаторы шоу.

Участники силового шоу:

  • Прокопова Екатерина, мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, рекордсмен России в буксировке тяжелой колёсной техники, член сборной команды России по пауэрлифтингу 2016‐2020 гг, г. Севастополь
  • Виктор Андрианов, сильнейший атлет Крыма, организатор всероссийских и международных состязаний силачей, мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный призер и чемпион состязаний по силовым видам спорта, г. Феодосия
  • Константин Колдунов, мастер спорта, призер международного Фестиваля Евразийские игры, входит в десятку сильнейших атлетов России, г. Симферополь
  • Сороколетов Егор, мастер спорта, рекордсмен России, неоднократный чемпион и призер всероссийских и международных турниров силачей, также входит в десятку сильнейших атлетов России, г. Керчь
  • Организатор силового шоу на форуме «Армия-2021» Михаил Паллер, автор проекта «Сильнейшая нация мира».

На форуме "Армия-2021" в Севастополе "Сильнейшая нация мира" представит силовое шоу

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