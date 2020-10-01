На форуме «Таврида» подвели итоги антишколы региональной привлекательности

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 1 октября завершилась творческая антишкола региональной привлекательности и арт-академия. Ее участниками стали финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей», ивент- и бренд-менеджеры региональных событий, библиотекари, сотрудники музеев и реставраторы – всего 200 человек из 63 регионов России.

Образовательная программа антишколы проходила по четырем направлениям. В течение нескольких дней молодые творцы участвовали в сессиях, мастер-классах, бизнес-встречах с экспертами сферы туризма, библиотечной и музейной отраслей. Вместе с экспертами участники обсудили вопросы восстановления сфер после пандемии, развития стартапов, музеев и библиотек в регионах, а также в процессе мозгового штурма проработали несколько кейсов. По итогам программы семь человек пригласили на стажировку в Российскую государственную библиотеку для молодежи, — отмечают в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Также в рамках антишколы состоялся брейн-штром участников, экспертов и активных жителей Судака, где команды разрабатывали новые туристические продукты для одной из шести целевых аудиторий. По итогам работы было представлено 6 концепций туристического развития Крымского полуострова, в том числе и Судака, и 1 эскизный проект благоустройства территории к востоку от барбакана Генуэзской крепости.

Параллельно с культурной и образовательной программами прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Всего в рамках творческой антишколы публичную защиту прошли 46 человек. Победителями стали 12 человек, на реализацию проектов которых было выделено 7 098 000 рублей.

Уже 2 октября на площадке встретятся 200 архитекторов и дизайнеров – начнется творческая антишкола архитектуры, которая завершит форум «Таврида» в Крыму.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив