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На форуме "Таврида" подвели итоги антишколы региональной привлекательности

На форуме «Таврида» подвели итоги антишколы региональной привлекательности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 01.10.2020

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 1 октября завершилась творческая антишкола региональной привлекательности и арт-академия. Ее участниками стали финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей», ивент- и бренд-менеджеры региональных событий, библиотекари, сотрудники музеев и реставраторы – всего 200 человек из 63 регионов России.

Образовательная программа антишколы проходила по четырем направлениям. В течение нескольких дней молодые творцы участвовали в сессиях, мастер-классах, бизнес-встречах с экспертами сферы туризма, библиотечной и музейной отраслей. Вместе с экспертами участники обсудили вопросы восстановления сфер после пандемии, развития стартапов, музеев и библиотек в регионах, а также в процессе мозгового штурма проработали несколько кейсов. По итогам программы семь человек пригласили на стажировку в Российскую государственную библиотеку для молодежи, — отмечают в пресс-службе Центра развития культурных инициатив. 

Также в рамках антишколы состоялся брейн-штром участников, экспертов и активных жителей Судака, где команды разрабатывали новые туристические продукты для одной из шести целевых аудиторий. По итогам работы было представлено 6 концепций туристического развития Крымского полуострова, в том числе и Судака, и 1 эскизный проект благоустройства территории к востоку от барбакана Генуэзской крепости.

Параллельно с культурной и образовательной программами прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Всего в рамках творческой антишколы публичную защиту прошли 46 человек. Победителями стали 12 человек, на реализацию проектов которых было выделено 7 098 000 рублей.

На форуме "Таврида" подвели итоги антишколы региональной привлекательности На форуме "Таврида" подвели итоги антишколы региональной привлекательности На форуме "Таврида" подвели итоги антишколы региональной привлекательности На форуме "Таврида" подвели итоги антишколы региональной привлекательности На форуме "Таврида" подвели итоги антишколы региональной привлекательности

Уже 2 октября на площадке встретятся 200 архитекторов и дизайнеров – начнется творческая антишкола архитектуры, которая завершит форум «Таврида» в Крыму.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив 

На форуме "Таврида" подвели итоги антишколы региональной привлекательности

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