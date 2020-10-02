На форуме «Таврида» стартовала творческая антишкола дизайна и архитектуры и антишкола психологии

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» творческая антишкола дизайна и архитектуры и антишкола психологии стартовала 2октября. На форум прибыли архитекторы, дизайнеры среды, графические дизайнеры и иллюстраторы, предметные дизайнеры и психологи – всего 200 человек из 28 регионов России.

Образовательная программа антишколы дизайна и архитектуры будет проходить по нескольким направлениям. Молодые творцы прослушают лекции от сооснователей Creative Community по дизайн-мышлению, примут участие в воркшопах по разработке ресайкл-арт-объектов от экспертов проектной группы «Экодизайн хаб», серии воркшопов по работе в различных графических редакторах от куратора проекта SYNTHESIS MOSCOW, а также мастер-классах по архитектурному скетчингу, иллюстрации и др. В рамках работы участники разработают концепцию благоустройства набережной реки Волги в Волгограде в партнерстве с «Городскими реновациями» и создадут иллюстрации для рождественского номера журнала «Юность», а также предложат концепции визуального преобразования жилой зоны арт-кластера «Таврида», — сообщили в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

Экспертами антишколы дизайна и архитектуры станут лидеры индустрий, среди них дизайнер, плакатист, художник-график, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Андрей Логвин; промышленный дизайнер, директор Центра дизайна и инноваций «Кинетика» НИТУ МИСиС Владимир Пирожков; креативный директор агентства «ДизайнДепо», преподаватель направления «Бренд-дизайн» университета Skillbox Максим Бузин; графический дизайнер, обладатель «Каннского льва» Арам Мирзоянц и многие другие.

Участники антишколы психологии будут работать в мастерских над тремя кейсами, посвященными психологии крымского гостеприимства, профилактике и реабилитации после эпидемии и психологии туристов в Крыму. В качестве экспертов образовательной программы выступят доктор психологических наук, зав. кафедрой педагогики и медицинской психологии, директор института психолого-социальной работы МГМУ им. И.М.Сеченова Мария Киселева, преподаватель МГМУ им. И.М.Сеченова, специалист в области математической статистики и психологии обучения Маргарита Асланова, социальный психолог, кандидат психологических наук, старший преподаватель МГМУ им. И.М.Сеченова Виктор Заикин и другие. В финальный день антишколы команды представят итоги своей работы – методические пособия, готовые программы тренингов для коллег-психологов и социальную рекламу.

Параллельно с культурной и образовательной программами пройдет грантовый конкурс молодежных инициатив, где творцы по итогам публичной защиты смогут выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи.

Работа антишкол завершится 6 октября, в этот же день состоится официальная церемония закрытия Форума 2020 года.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив