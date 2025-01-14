На фронт: дети со всей страны поздравили крымских бойцов со Старым Новым годом

Заряд праздничного настроения из Крыма c завершающим новогодним праздником. Подарки для наших бойцов своими руками испекли воспитанники МДЦ «Артек» со всех регионов России, сделал мальчик-инвалид детства Дима и принесли неравнодушные крымчане. Все это Народный фронт передал прямо в руки нашим бойцам.

Мы уже подготовили сразу несколько партий помощи, которые будем передавать ближайшее время: это и системы радиоэлектронной борьбы, и детали для сбросов, и анализаторы частот. А пока есть возможность еще раз порадовать бойцов новогодним настроением, мы всегда с радостью ей пользуемся. Традиция вместе с артековцами передавать ребятам новогодние сладости уже прочно закрепилась в нашей гуманитарной истории, но, кроме этого, было еще много трогательных подарков. Крымчане всегда с нашими бойцами, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Бойцы были особенно тронуты детской поддержкой и от всего сердца поблагодарили всех неравнодушных людей. А на подаренной жителем Крыма гитаре сразу сыграли фронтовую песню.

Для нас очень важно, что нас ждут и любят. Каждый чувствует себя нужным, хочется идти только вперед! А детям, просто огромное спасибо от всего личного состава, — говорит боец с позывным «Струна».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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