Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На фронт: дети со всей страны поздравили крымских бойцов со Старым Новым годом
актуально в республике
На фронт: дети со всей страны поздравили крымских бойцов со Старым Новым годом
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

На фронт: дети со всей страны поздравили крымских бойцов со Старым Новым годом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 14.01.2025

Заряд праздничного настроения из Крыма c завершающим новогодним праздником. Подарки для наших бойцов своими руками испекли воспитанники МДЦ «Артек» со всех регионов России, сделал мальчик-инвалид детства Дима и принесли неравнодушные крымчане. Все это Народный фронт передал прямо в руки нашим бойцам.

Мы уже подготовили сразу несколько партий помощи, которые будем передавать ближайшее время: это и системы радиоэлектронной борьбы, и детали для сбросов, и анализаторы частот. А пока есть возможность еще раз порадовать бойцов новогодним настроением, мы всегда с радостью ей пользуемся. Традиция вместе с артековцами передавать ребятам новогодние сладости уже прочно закрепилась в нашей гуманитарной истории, но, кроме этого, было еще много трогательных подарков. Крымчане всегда с нашими бойцами, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Бойцы были особенно тронуты детской поддержкой и от всего сердца поблагодарили всех неравнодушных людей. А на подаренной жителем Крыма гитаре сразу сыграли фронтовую песню.

Для нас очень важно, что нас ждут и любят. Каждый чувствует себя нужным, хочется идти только вперед! А детям, просто огромное спасибо от всего личного состава, — говорит боец с позывным «Струна».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Эксперты: в 2025 году ожидается кратный рост преступности из-за развития ИИ
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Донбасс

Крым и Донбасс
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.