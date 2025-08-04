На фронт из Крыма идёт медовая гуманитарная миссия — уже 3 года

Крымские пасечники десятками килограммов передают домашний полезный мёд из крымских трав ребятам на Херсонское и Запорожское направление.

Это и целые пасечные хозяйства, и небольшие пасеки от крымских дедушек и целых семей. Главное — заряд здоровья для наших ребят!, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Народный фронт вместе с партиями помощи передаёт и по несколько килограмм мёда. За месяц — это несколько десятков 3-х литровых бутылей. Бойцы воодушевляются не только поддержке, но и трогательным историям крымских пасечников.

Пасечникам огромное спасибо, ребята не будут болеть, — с улыбкой обращается боец с позывным «Сумрак».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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