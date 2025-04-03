На фронт из Ялты отправят еще три автомобиля

Буханка с боевым «опытом». Ее после попадания дрона забрали с фронта для восстановления. Умельцы из «Z-гаража» разобрали по запчастям и привели в отличное техническое состояние – теперь она легко сможет доехать до пункта назначения и выполнять новые боевые задачи. Здесь же в ремонте ВАЗ-2104 (буквально через две недели отправится на Бахмут в снайперскую роту) и ВАЗ-2106 – на Херсонское направление.

Благодарю неравнодушных ялтинцев – и тех, кто передает авто в дар нашим героям, и тех, кто дает им новую жизнь, кто собирает и передает любую помощь! Горжусь! Победа будет за нами, — говорит Янина Павленко.

Как отмечает руководитель БФ «Ялта-Юг», депутат Ялтинского городского совета Александр Кравченко также на Донецкое направление везется закупленное боевым братством необходимое техническое оборудование для подразделения Специального назначения и укомплектованный медицинский рюкзак для штурмового подразделения, портативные газовые горелки, запасные газовые баллоны вместе с другой гуманитарной помощью. Отдельное внимание заслуживают роботы-камикадзе, которые в очередной раз подготовил волонтер Виктор из Гаспры. Армянская община города передала на фронт нательное белье, антидроновые одеяла и медикаменты.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта