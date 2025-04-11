На фронт: крымские мастера изготовили кулибинские звенья для пулемётной цепи

Крымские мастера изготовили кулибинские звенья для пулемётной цепи. Народный фронт передал их для наших крымских отрядов в зону СВО.

На фронте пулемётчик играет жизненно важную роль в сдерживании натиска врага, и для этого необходимы длинные цепи, позволяющие вести огонь без перерыва, — отмечает крымский доброволец.

Обычно пулемётную цепь изготавливают из металла. Одна такая цепь на 250 патронов весит более 1.5 кг. Кулибинские цепи делаются из пластика, что значительно уменьшает вес пулемётной цепи. Поэтому такие изделия так важны для бойцов, это не только обеспечит им непрерывный огневой контакт с противником, но и значительно облегчит передвижение.

ГУП «Севастопольгаз» изготовило звенья, а Народный фронт передал многотысячную партию пулемётных звеньев нашим крымским героям.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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