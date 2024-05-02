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На фронт: тысячу куличей и пасхальных яиц сделали крымские мастера для бойцов

На фронт: тысячу куличей и пасхальных яиц сделали крымские мастера для бойцов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:14 02.05.2024

Тысячу куличей и пасхальных яиц сделали крымские мастера для бойцов в зоне СВО. Народный фронт доставит эту помощь для артиллеристов на Херсонском направлении и спецназа на Запорожском направлении СВО.

Тесто дрожжевое – живое, дрожжи в нем чувствуют настроение, с которым мы работаем и тепло, которое хотим передать. В каждом нашем куличе – молитва за крымских бойцов, народная любовь и наше душевное тепло, – делится преподаватель крымского колледжа общественного питания и торговли Вера Татаренко.

Вместе с Молодежкой Народного фронта они сделали целое сокровище из пасхальных куличей. Процесс изготовления сложный – тесто очень сдобное, все это нужно поднять и разрыхлить. А финальное украшение идет прямо из сердца мастера.

На фронт: тысячу куличей и пасхальных яиц сделали крымские мастера для бойцов На фронт: тысячу куличей и пасхальных яиц сделали крымские мастера для бойцов

К народной отправке присоединился и симферопольский колледж радиоэлектроники. Мужья, родные, друзья, любимые студенты сотрудников колледжа сейчас тоже защищают нашу Родину на передовой. Каждый наш боец для них уже близкий человек.

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Колледж помогает фронту изготовлением деталей для сброса, гуманитарной помощью, студенты пишут письма поддержки. А в Пасху – выпеченными куличами и крашенными яйцами. Все это сделано с любовь и своими руками. А еще – много вкусных подарков, чтобы ребята закатили пир на всю позицию.

Все это сокровище Народный фронт доставит на позиции крымских бойцов в Светлое Христово Воскресенье. Всего привести планируется 1000 куличей и пасхальных яиц от крымских колледжей и волонтерского движения «Творим Добро».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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