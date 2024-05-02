На фронт: тысячу куличей и пасхальных яиц сделали крымские мастера для бойцов

Тысячу куличей и пасхальных яиц сделали крымские мастера для бойцов в зоне СВО. Народный фронт доставит эту помощь для артиллеристов на Херсонском направлении и спецназа на Запорожском направлении СВО.

Тесто дрожжевое – живое, дрожжи в нем чувствуют настроение, с которым мы работаем и тепло, которое хотим передать. В каждом нашем куличе – молитва за крымских бойцов, народная любовь и наше душевное тепло, – делится преподаватель крымского колледжа общественного питания и торговли Вера Татаренко.

Вместе с Молодежкой Народного фронта они сделали целое сокровище из пасхальных куличей. Процесс изготовления сложный – тесто очень сдобное, все это нужно поднять и разрыхлить. А финальное украшение идет прямо из сердца мастера.

К народной отправке присоединился и симферопольский колледж радиоэлектроники. Мужья, родные, друзья, любимые студенты сотрудников колледжа сейчас тоже защищают нашу Родину на передовой. Каждый наш боец для них уже близкий человек.

Колледж помогает фронту изготовлением деталей для сброса, гуманитарной помощью, студенты пишут письма поддержки. А в Пасху – выпеченными куличами и крашенными яйцами. Все это сделано с любовь и своими руками. А еще – много вкусных подарков, чтобы ребята закатили пир на всю позицию.

Все это сокровище Народный фронт доставит на позиции крымских бойцов в Светлое Христово Воскресенье. Всего привести планируется 1000 куличей и пасхальных яиц от крымских колледжей и волонтерского движения «Творим Добро».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму