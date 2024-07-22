На фронте восхищены «кулибинскими» разработками боевых дронов от простых крымчан

Ребята с передовой от всей души благодарны мастерам из Крыма за волонтерское изготовление фпв-дронов, которые способны поразить миллионную западную технику. Партию дронов Народный фронт передал вместе с народными мастерами из Крыма.

Многодетная мама и военный волонтер движения «Ковчег Ноемы» из Симферополя Наталья, сама жена участника СВО, объединила вокруг себя простых крымчан, инженеров в мирной жизни, которые не просто научились делать дроны, еще и постоянно совершенствуют технику, а сейчас продлили им «жизнь». Теперь дроны можно использовать как «камикадзе» в один конец, так и оборудовать системой сброса для атак кассетного типа с возвратом назад. Все боевые тесты уже успешно проведены на фронте.

Народный фронт вместе с керченским заводом помог закупить нужные детали и платы, а «кулибины» сделали готовую партию для крымских ребят на передовую.

Спасибо народным мастерам. Нашему подразделению нужны как «камикадзе», так и фпв-сбросы, побольше бы таких мастеров! — поблагодарил мастеров крымский боец с позывным «Сервер».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 8