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На фронте восхищены «кулибинскими» разработками боевых дронов от простых крымчан
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

На фронте восхищены «кулибинскими» разработками боевых дронов от простых крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:15 22.07.2024

Ребята с передовой от всей души благодарны мастерам из Крыма за волонтерское изготовление фпв-дронов, которые способны поразить миллионную западную технику. Партию дронов Народный фронт передал вместе с народными мастерами из Крыма.

Многодетная мама и военный волонтер движения «Ковчег Ноемы» из Симферополя Наталья, сама жена участника СВО, объединила вокруг себя простых крымчан, инженеров в мирной жизни, которые не просто научились делать дроны, еще и постоянно совершенствуют технику, а сейчас продлили им «жизнь». Теперь дроны можно использовать как «камикадзе» в один конец, так и оборудовать системой сброса для атак кассетного типа с возвратом назад. Все боевые тесты уже успешно проведены на фронте.

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Народный фронт вместе с керченским заводом помог закупить нужные детали и платы, а «кулибины» сделали готовую партию для крымских ребят на передовую.

Спасибо народным мастерам. Нашему подразделению нужны как «камикадзе», так и фпв-сбросы, побольше бы таких мастеров! — поблагодарил мастеров крымский боец с позывным «Сервер».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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