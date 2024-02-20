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На гендерные праздники компании готовят премии, подарки и корпоративные мероприятия для сотрудников
иллюстрация: pikist.com

На гендерные праздники компании Крыма готовят премии, подарки и корпоративные мероприятия для сотрудников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:53 20.02.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Выплачивать премии к 23 февраля в этом году будут 21% компаний. Подарки персоналу готовят 53% работодателей. Корпоративные мероприятия разного масштаба пройдут в 54% компаний, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Премии к 8 Марта готовят 23% работодателей, подарки сотрудницам — 55%. Корпоративы к Женскому дню организуют 54% компаний.

Узнайте больше:  36% крымчан считают 23 февраля праздником всех мужчин

Время проведения: 2—16 февраля 2024 года.

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