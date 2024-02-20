На гендерные праздники компании Крыма готовят премии, подарки и корпоративные мероприятия для сотрудников

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Выплачивать премии к 23 февраля в этом году будут 21% компаний. Подарки персоналу готовят 53% работодателей. Корпоративные мероприятия разного масштаба пройдут в 54% компаний, — отмечают в пресс-службе сервиса.