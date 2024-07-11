На горе Аю-Даг заблудились четыре человека. Искал КРЫМ-СПАС

Дежурная смена Алуштинского АСО, выяснив предполагаемое местонахождение людей, направилась в район поисково-спасательных работ. По прибытии к подножию горы Аю-Даг, спасатели в пешем порядке выдвинулись на поиски заблудившихся. В результате они были обнаружены на северо-западном склоне горы Аю-Даг. Спасатели вывели людей из горно-лесной зоны и доставили к ближайшей остановке. В медпомощи они не нуждались, — озвучили детали спасательной операции в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым предупреждает:
- перед выходом в горно-лесную зону внимательно изучите свой маршрут;
- серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
- темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;
- правильно рассчитывайте время возвращения из ГЛЗ.
Напомним, приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 27.06.2024 продлено ограничение пребывания граждан в лесах, за исключением мест отдыха , указанных в данном приказе.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым-СПАС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым-СПАС