На горе Аю-Даг заблудились четыре человека. Искал КРЫМ-СПАС

Дежурная смена Алуштинского АСО, выяснив предполагаемое местонахождение людей, направилась в район поисково-спасательных работ. По прибытии к подножию горы Аю-Даг, спасатели в пешем порядке выдвинулись на поиски заблудившихся. В результате они были обнаружены на северо-западном склоне горы Аю-Даг. Спасатели вывели людей из горно-лесной зоны и доставили к ближайшей остановке. В медпомощи они не нуждались, — озвучили детали спасательной операции в пресс-службе МЧС России в Крыму.