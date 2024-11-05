Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | На горе Бойка спасли пятерых туристов
актуально в республике
На горе Бойка спасли пятерых туристов

На горе Бойка спасли пятерых туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:53 05.11.2024

3 ноября, в 18:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности в районе с. Соколиное на горе Бойка группа молодых людей сбилась с тропы, самостоятельно выйти не могут. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии к месту происшествия спасатели, совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС», приступили к мероприятиям по поиску пострадавших и транспортировке их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего от МЧС России в спасательной операции было привлечено 8 человека личного состава и 2 единицы техники.

Узнайте больше:  Пожар в крымском селе Сирень: загорелась двухэтажка
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МЧС России в Крыму

МЧС России в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.