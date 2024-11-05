На горе Бойка спасли пятерых туристов

3 ноября, в 18:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности в районе с. Соколиное на горе Бойка группа молодых людей сбилась с тропы, самостоятельно выйти не могут. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии к месту происшествия спасатели, совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС», приступили к мероприятиям по поиску пострадавших и транспортировке их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего от МЧС России в спасательной операции было привлечено 8 человека личного состава и 2 единицы техники.