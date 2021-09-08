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На горе Демерджи спасали москвичку

На горе Демерджи спасали москвичку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:29 08.09.2021

Накануне днем (в 16:15) в МЧС поступила информация о том, что в районе горы Демерджи, женщина повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может, нуждается в помощи спасателей.

Установив связь с пострадавшей было уточнено ее местонахождение через координаты GPS, — рассказали в МЧС РК. — К предполагаемому месту происшествия была направлена дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Женщина находилась в труднодоступной местности, поэтому добираться к ней спасателям пришлось в пешем порядке.

Обнаружив пострадавшую, спасатели наложили шину на поврежденную конечность и на носилках эвакуировали женщину из горно-лесной местности. – отметили в МЧС РК.

Пострадавшая – жительница Москвы с травмой голеностопа была доставлена в приемный покой больницы Алушты. Спасательная операция длилась более 3 часов.

На горе Демерджи спасали москвичку

Фото: КРЫМ-СПАС.

 

На горе Демерджи спасали москвичку

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