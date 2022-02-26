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На горе Демерджи застряли двое туристов
Фото: ГУ МЧС России по РК

На горе Демерджи застряли двое туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:03 26.02.2022

25 февраля, в 10:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи двое мужчин не могут самостоятельно спуститься со скального участка. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий спасатели части горной поисково-спасательной обнаружили и сопроводили людей в безопасное место. В медицинской помощи спасенные не нуждались, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего в спасательных работах были задействованы силы и средства от МЧС России: 4 человека и одна единица техники.

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